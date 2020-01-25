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Espreso.tvСпортСборную Украины по биатлону дисквалифицировали на этапе Кубка мира

Сборную Украины по биатлону дисквалифицировали на этапе Кубка мира


фото: biathlon.com.ua
Эстафетную сборную Украины дисквалифицировали из-за нарушений правил безопасности на огневом рубеже на этапе Кубка мира в Словении

Об этом сообщает Biathlon.com.ua.

Причиной стало нарушение Еленой Пидгрушной правил техники безопасности на огневом рубеже.

Украинская сборная показала на финише 10-й результат. За команду выступали Артем Тищенко, Артем Прима, Юлия Джима и Пидгрушная.

По словам Пидгрушной, она не надела ружье в момент перехода на другой коврик, из-за путаницы с огневыми установками.

"Насколько я сейчас могу проанализировать эту ситуацию, то, скорее всего, судья показал неправильный рубеж словенке, которая шла рядом со мной. И потом, когда я уже сняла ружье, держала его в руках, в этот момент судья машет рукой словенке, указывает на десятую установку. Ну и мне показывает, мол, переходи дальше. А поскольку все это происходило буквально в течение какой-то секунды, я не успела понять, что происходит и сориентироваться, что нужно надеть снова оружие и после этого перейти на другой коврик. Ведь любой переход, согласно правилам, должно происходить с надетым оружием. Очень жаль и я хочу извиниться и перед спортсменами нашей команды, перед тренерами и болельщиками", - сказала Пидгрушная.

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