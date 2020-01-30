"Шахтер" перед матчем Лиги Европы против "Бенфики" потерял лидера защиты
30 января, 2020, 14:56
Защитник донецкого "Шахтера" Исмаили травмировал руку в контрольном матче против чешского "Словацко"
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на SportArena.
Бразильский защитник получил повреждение локтя, в результате неудачной попытки отобрать мяч в подкате. На 36-й минуте спарринга его заменил украинец Валерий Бондарь. Пока неизвестно на какой срок выбыл 30-летний Исмаили.
Матч против "Словацко" последний для команды Луиша Каштру на первом сборе. Второй тренировочный сбор "Шахтер" начнет 2 февраля.
20 февраля "горняки" проведут первый матч 1/16 финала Лиги Европы против португальской "Бенфики".
- 30 января в контрольном матче на тренировочном сборе в Турции "Шахтер" победил чешский клуб "Словацко" благодаря голу Виктора Коваленко.
- 29 января "Шахтер" проиграл сербскому "Пролетер" со счетом 0: 1.
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