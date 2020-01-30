"Шахтер" перед матчем Лиги Европы против "Бенфики" потерял лидера защиты

30 января, 2020, 14:56

Защитник донецкого "Шахтера" Исмаили травмировал руку в контрольном матче против чешского "Словацко"

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на SportArena.

Бразильский защитник получил повреждение локтя, в результате неудачной попытки отобрать мяч в подкате. На 36-й минуте спарринга его заменил украинец Валерий Бондарь. Пока неизвестно на какой срок выбыл 30-летний Исмаили.

Матч против "Словацко" последний для команды Луиша Каштру на первом сборе. Второй тренировочный сбор "Шахтер" начнет 2 февраля.

20 февраля "горняки" проведут первый матч 1/16 финала Лиги Европы против португальской "Бенфики".