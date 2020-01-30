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Espreso.tvСпорт"Карпаты" нацелились на футболиста из чемпионата Израиля

"Карпаты" нацелились на футболиста из чемпионата Израиля


фото: zarya-lugansk.com
Львовские "Карпаты" стремятся подписать центрального полузащитника луганской "Зари" Силаса, который на правах аренды выступает в чемпионате Израиля

Об этом сообщает cайт болельщиков луганского клуба.

По информации источника, между "Зарей" и "Карпатами" продолжаются переговоры, однако пока неизвестно, речь идет об аренде или полноценный трансфер 23-летнего бразильца.

Первую часть сезона Силас выступал на правах аренды за Кирьят-Шмонську "Ирони", за которую провел 12 матчей в чемпионате Израиля, результативными действиями хавбек не отличался.

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