"Карпаты" нацелились на футболиста из чемпионата Израиля
30 января, 2020, 14:42
Львовские "Карпаты" стремятся подписать центрального полузащитника луганской "Зари" Силаса, который на правах аренды выступает в чемпионате Израиля
Об этом сообщает cайт болельщиков луганского клуба.
По информации источника, между "Зарей" и "Карпатами" продолжаются переговоры, однако пока неизвестно, речь идет об аренде или полноценный трансфер 23-летнего бразильца.
Первую часть сезона Силас выступал на правах аренды за Кирьят-Шмонську "Ирони", за которую провел 12 матчей в чемпионате Израиля, результативными действиями хавбек не отличался.
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