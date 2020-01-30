"Государство в смартфоне": разработчики перенесли релиз приложения "Действие"
30 января, 2020, 09:49
Разработчики перенесли презентацию мобильного приложения "Действие", которая была запланирована на 30 января, еще на неделю
Об этом сообщает официальная страница нового приложения для смартфонов "Действие" в соцсетях.
"Презентация Действия переносится с 30 января и состоится через неделю", - говорится в сообщении.
В декабре доступ к приложению "Действие" открыли для 5 тыс. украинцев. На стадии бета-тестирования приложение позволял сохранять водительские права и техпаспорт на автомобиль в электронном формате. При этом полицейские обязаны принимать электронные документы так же, как и физические.
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