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Espreso.tvОбщество"Государство в смартфоне": разработчики перенесли релиз приложения "Действие"

"Государство в смартфоне": разработчики перенесли релиз приложения "Действие"


фото: Дія
Разработчики перенесли презентацию мобильного приложения "Действие", которая была запланирована на 30 января, еще на неделю
Об этом сообщает официальная страница нового приложения для смартфонов "Действие" в соцсетях.

"Презентация Действия переносится с 30 января и состоится через неделю", - говорится в сообщении.

В декабре доступ к приложению "Действие" открыли для 5 тыс. украинцев. На стадии бета-тестирования приложение позволял сохранять водительские права и техпаспорт на автомобиль в электронном формате. При этом полицейские обязаны принимать электронные документы так же, как и физические.

 
  • Напомним, ранее разработчики обещали релиз приложения на 30 января
  • Позже стало известно, что водители смогут оплачивать штрафы за нарушение правил дорожного движения с помощью мобильного приложения "Действие"
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