"Государство в смартфоне": водители смогут оплачивать штрафы за нарушение ПДД онлайн

21 января, 2020, 18:14

Государственные услуги онлайн - водители смогут оплачивать штрафы за нарушение правил дорожного движения с помощью мобильного приложения "Дия"

Об этом сообщает страница онлайн-сервиса государственных услуг Дия в Facebook.

"Водителям надо соблюдать ПДД и не нарушать их. Однако, если такое случится - украинцы получат шанс удобно понести наказание онлайн", - говорится в сообщении.

В приложении будут появляться сообщения о штрафах, выписанных патрульными на месте остановки автомобиля, и зафиксированных в автоматическом режиме или в режиме фотосъемки.