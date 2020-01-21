"Государство в смартфоне": водители смогут оплачивать штрафы за нарушение ПДД онлайн
21 января, 2020, 18:14
Государственные услуги онлайн - водители смогут оплачивать штрафы за нарушение правил дорожного движения с помощью мобильного приложения "Дия"
Об этом сообщает страница онлайн-сервиса государственных услуг Дия в Facebook.
"Водителям надо соблюдать ПДД и не нарушать их. Однако, если такое случится - украинцы получат шанс удобно понести наказание онлайн", - говорится в сообщении.
В приложении будут появляться сообщения о штрафах, выписанных патрульными на месте остановки автомобиля, и зафиксированных в автоматическом режиме или в режиме фотосъемки.
- Напомним, что Минцифры запустило сериал для продвижения цифровой грамотности.
Читайте также
-
19 января, 2020 Зарплаты топ-чиновников и конец эпохи бедности
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
-
-
-
Читайте также
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
-
-