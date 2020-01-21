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Espreso.tvОбщество"Государство в смартфоне": водители смогут оплачивать штрафы за нарушение ПДД онлайн

"Государство в смартфоне": водители смогут оплачивать штрафы за нарушение ПДД онлайн

Государственные услуги онлайн - водители смогут оплачивать штрафы за нарушение правил дорожного движения с помощью мобильного приложения "Дия"
Об этом сообщает страница онлайн-сервиса государственных услуг Дия в Facebook.
 
"Водителям надо соблюдать ПДД и не нарушать их. Однако, если такое случится - украинцы получат шанс удобно понести наказание онлайн", - говорится в сообщении.
 
В приложении будут появляться сообщения о штрафах, выписанных патрульными на месте остановки автомобиля, и зафиксированных в автоматическом режиме или в режиме фотосъемки.
 
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