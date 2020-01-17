"Государство в смартфоне": названа дата релиза приложения
17 января, 2020, 17:53
Релиз мобильного приложения "Дия", с помощью которого ряд государственных услуг будут доступны в режиме онлайн, состоится 30 января 2020 года
Страница проекта в Instagram.
В декабре доступ к приложению "Дия" открыли для 5 тыс. украинцев. На стадии бета-тестирования приложение позволяло хранить водительские права и техпаспорт на автомобиль в электронном формате. При этом полицейские обязаны принимать электронные документы так же, как и физические.
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