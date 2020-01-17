"Государство в смартфоне": названа дата релиза приложения

17 января, 2020, 17:53

Релиз мобильного приложения "Дия", с помощью которого ряд государственных услуг будут доступны в режиме онлайн, состоится 30 января 2020 года

Страница проекта в Instagram.

В декабре доступ к приложению "Дия" открыли для 5 тыс. украинцев. На стадии бета-тестирования приложение позволяло хранить водительские права и техпаспорт на автомобиль в электронном формате. При этом полицейские обязаны принимать электронные документы так же, как и физические.