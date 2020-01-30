Покушение на жизнь броском телефона, - Чорновол рассказала об обвинениях со стороны ГБР

30 января, 2020, 09:24

30 января журналист и бывший народный депутат Татьяна Чорновол рассказала подробности действий ГБР и цель своего прихода на брифинг Бабикова

Об этом бывший народный депутат Татьяна Чорновол рассказала в Facebook.

Татьяна Черновол сообщила цель прихода в ГБР на брифинг бывшего адвоката Януковича Бабикова, получившего должность первого заместителя директора бюро.

"Конфискация денег Януковича - это дело моей жизни, я этим горжусь. Я должна была вытащить из уст Бабикова заверения, что он не будет возвращать деньги Януковичу. Ведь когда чиновник дает публичное обязательство, его это хоть немного сдерживает в противоположных действиях", - объяснила Чорновол.

"Есть полный зал свидетелей, спецназ ГБР набросился на меня неожиданно и вынес за дверь. Один из них крикнул:" закрывай дверь! "И когда они были прикрыты, мне бойцовским приемом умышленно обратили ногу", - добавила журналист.

Бывший нардеп прокомментировала действия спецназовцев:

"Какой смысл был спецназа это делать? Понятно, что я не могла ничем угрожать Бабиков. Я специально показала содержание свое сумки спецназовцам, я была одета в облегающую одежду и было видно, что я не имею оружия. Меня обвиняют в том, что я собиралась совершить покушение на жизнь Бабикова путем бросания в него ... телефоном. Это совершенно что-то новое в истории криминалистики. Это смешно до невозможности. к тому же, мне мой телефон дорогой, чтобы им разбрасываться, и как доказательство этому - я даже сохранила его во время нападения . "