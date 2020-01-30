Нацбанк снизил учетную ставку до 11%
30 января, 2020, 14:10
Национальный банк Украины принял решение о снижении уровня учетной ставки сразу на 2,5% пункта - с 13,5% до 11% годовых
Соответствующее решение монетарный комитет Нацбанка принял сегодня, передает пресс служба НБУ.
"Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 11% годовых с 31 января 2020 года. Национальный банк продолжает смягчения монетарной политики, чтобы обеспечить инфляцию на уровне цели 5% и поддержать устойчивый экономический рост ", - сообщают в Нацбанке.
К концу года Национальный банк прогнозирует снижение учетной ставки до 7% благодаря быстрому улучшению макроэкономической ситуации в стране.
- Напомним, Национальный банк Украины принял решение о снижении уровня учетной ставки сразу на 2% - до 13,5% в декабре 2019 года.
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До этого в Нацбанке заявляли, что уровень учетной ставки может снизиться до 8% уже в 2020 году , до этого такое снижение планировалось не ранее 2021 года.
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