Нацбанк снизил учетную ставку до 11%

30 января, 2020, 14:10

Национальный банк Украины принял решение о снижении уровня учетной ставки сразу на 2,5% пункта - с 13,5% до 11% годовых

Соответствующее решение монетарный комитет Нацбанка принял сегодня, передает пресс служба НБУ.

"Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 11% годовых с 31 января 2020 года. Национальный банк продолжает смягчения монетарной политики, чтобы обеспечить инфляцию на уровне цели 5% и поддержать устойчивый экономический рост ", - сообщают в Нацбанке.

К концу года Национальный банк прогнозирует снижение учетной ставки до 7% благодаря быстрому улучшению макроэкономической ситуации в стране.