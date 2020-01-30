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Espreso.tvОбществоНацбанк снизил учетную ставку до 11%

Нацбанк снизил учетную ставку до 11%


фото: НБУ
Национальный банк Украины принял решение о снижении уровня учетной ставки сразу на 2,5% пункта - с 13,5% до 11% годовых

Соответствующее решение монетарный комитет Нацбанка принял сегодня, передает пресс служба НБУ.

"Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 11% годовых с 31 января 2020 года. Национальный банк продолжает смягчения монетарной политики, чтобы обеспечить инфляцию на уровне цели 5% и поддержать устойчивый экономический рост ", - сообщают в Нацбанке.

К концу года Национальный банк прогнозирует снижение учетной ставки до 7% благодаря быстрому улучшению макроэкономической ситуации в стране.

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