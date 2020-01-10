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Espreso.tvОбществоГодом ранее: учетную ставку в Украине могут снизить до 8% уже в этом году, - НБУ

Годом ранее: учетную ставку в Украине могут снизить до 8% уже в этом году, - НБУ


фото: НБУ
Уровень учетной ставки может снизиться до 8% уже в 2020 году, до этого такое снижение планировалось не ранее 2021 года

Об этом сообщил глава Национального банка Яков Смолий в интервью проекту "KRYM - критическое мышление".

"Мы имеем все предпосылки для того, чтобы понижать учетную ставку более быстрыми темпами... Учетную ставку в 8% следует ожидать в следующем году (интервью записывалось 27 декабря 2019 г., а опубликованное оно было 8 января 2020, - ред.)", - сообщил Смолий.

Он отметил, что Нацбанк планировал снижение учетной ставки до 8% годовых не ранее 2021 г., однако пока макроэкономические предпосылки дают основания для более радикального снижения ключевой процентной ставки.

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