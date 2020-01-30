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Espreso.tvОбществоAliExpress приостановил доставку товаров в Украину из-за коронавируса

AliExpress приостановил доставку товаров в Украину из-за коронавируса

Продавцы китайской виртуальной площадки AliExpress временно остановили доставку товаров из-за вспышки коронавируса в Китае

Сообщение с просьбой отменить заказ начали поступать покупателям из Украины.

"Дорогие друзья, из-за эпидемии товар не может быть доставлен. Пожалуйста, отмените ваш заказ. Мы вернем денежные средства как можно скорее ", - говорится в сообщении.

 

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