AliExpress приостановил доставку товаров в Украину из-за коронавируса
30 января, 2020, 13:53
Продавцы китайской виртуальной площадки AliExpress временно остановили доставку товаров из-за вспышки коронавируса в Китае
Сообщение с просьбой отменить заказ начали поступать покупателям из Украины.
"Дорогие друзья, из-за эпидемии товар не может быть доставлен. Пожалуйста, отмените ваш заказ. Мы вернем денежные средства как можно скорее ", - говорится в сообщении.
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Напомним, что количество умерших от коронавируса в Китае возросло до 170.
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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус не исключает еще более масштабной вспышки пневмонии , вызванной новым коронавируса.
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