AliExpress приостановил доставку товаров в Украину из-за коронавируса

30 января, 2020, 13:53

Продавцы китайской виртуальной площадки AliExpress временно остановили доставку товаров из-за вспышки коронавируса в Китае

Сообщение с просьбой отменить заказ начали поступать покупателям из Украины.

"Дорогие друзья, из-за эпидемии товар не может быть доставлен. Пожалуйста, отмените ваш заказ. Мы вернем денежные средства как можно скорее ", - говорится в сообщении.