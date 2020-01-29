Гендиректор ВОЗ допускает более масштабную вспышку коронавируса

29 января, 2020, 22:55

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус не исключает еще более масштабной вспышки пневмонии, вызванной новым коронавирусов

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Большинство из 6000+ новых случаев заражения коронавируса зафиксированы в Китае и только 1%, или 68 случаев зафиксированы на сегодня в 15 других странах. Но некоторые случаи передачи вируса от человека к человеку были обнаружены в трех странах за пределами Китая. Это потенциал для дальнейшего глобального распространения вируса, поэтому я созвал экстренное заседание", - говорится в заметке.