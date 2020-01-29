Гендиректор ВОЗ допускает более масштабную вспышку коронавируса
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Большинство из 6000+ новых случаев заражения коронавируса зафиксированы в Китае и только 1%, или 68 случаев зафиксированы на сегодня в 15 других странах. Но некоторые случаи передачи вируса от человека к человеку были обнаружены в трех странах за пределами Китая. Это потенциал для дальнейшего глобального распространения вируса, поэтому я созвал экстренное заседание", - говорится в заметке.
Most of the 6000+ new #coronavirus cases are in #China - just 1%, or 68 cases, have been recorded to date in 15 other countries. But some person-to-person transmission in 3 countries outside of has been recorded. This potential for further global spread is why I called the EC- Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) January 29, 2020
- По последним данным, в результате заражения новым коронавирусом погиб уже 131 человек.
- Число подтвержденных случаев заражения в материковом Китае достигло 5496 человек.
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