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Espreso.tvОбществоГендиректор ВОЗ допускает более масштабную вспышку коронавируса

Гендиректор ВОЗ допускает более масштабную вспышку коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус не исключает еще более масштабной вспышки пневмонии, вызванной новым коронавирусов

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Большинство из 6000+ новых случаев заражения коронавируса зафиксированы в Китае и только 1%, или 68 случаев зафиксированы на сегодня в 15 других странах. Но некоторые случаи передачи вируса от человека к человеку были обнаружены в трех странах за пределами Китая. Это потенциал для дальнейшего глобального распространения вируса, поэтому я созвал экстренное заседание", - говорится в заметке.

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