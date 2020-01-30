Коронавирус: в Китае умерли уже 170 человек

30 января, 2020, 07:38

За прошедшие сутки в Китае зарегистрирован 1 тыс. 731 новый подтвержденный случай заболевания новым типом пневмонии и 38 смертельных случаев, сообщил госкомитет КНР по делам здравоохранения

Из 38 смертельных случаев 37 пришлись на провинцию Хубэй, что является эпицентром распространения заболевания, один - в провинцию Сычуань, сообщает Интерфакс-Украина .

Всего с декабря прошлого года в стране зафиксированы 7 тыс. 711 случаев заболевания пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, умерли 170 человек.

На китайских территориях за пределами материковой части страны зарегистрированы 25 подтвержденных случаев заболевания новой пневмонией: 10 - в Гонконге, семь - в Макао и восемь - на Тайване.