Выяснили отношения: футболисты "Баварии" подрались на тренировке
29 января, 2020, 20:25
Игроки мюнхенской "Баварии" Боатенг и Леон Горецкий, во время тренировки, решили выяснить отношения
Об этом сообщает Bild в twitter.
Защитник "Баварии" Боатенг ударил хавбека Леона Горецку, причиной конфликта стал жесткий фол полузащитника на защитника, из-за чего Боатенг нанес своему партнеру удар в лицо.
Спор остановили нападающие Роберт Левандовски и Томас Мюллер, а также главный тренер команды Ханс-Дитер Флик.
Nach Provokation und Foul - Eklat im Bayern-Training! Weltmeister schlägt Mitspieler https://t.co/SQ8EnqjppQ- BILD (@BILD) January 29, 2020
- 22 января " Бавария" объявила о трансфере защитника мадридского "Реала" Альваро Одриосола.
- 20 января нападающий "Баварии" Томас Мюллер стал первым игроком в истории чемпионата Германии, который забивает 12 лет подряд в турнире.
Читайте также
-
-
-
27 января, 2020 Виталий Портников: Нам нужны украинские Герои Холокоста
-
-
Читайте также
-
-
27 января, 2020 Виталий Портников: Нам нужны украинские Герои Холокоста
-