Выяснили отношения: футболисты "Баварии" подрались на тренировке

29 января, 2020, 20:25

Игроки мюнхенской "Баварии" Боатенг и Леон Горецкий, во время тренировки, решили выяснить отношения

Об этом сообщает Bild в twitter.

Защитник "Баварии" Боатенг ударил хавбека Леона Горецку, причиной конфликта стал жесткий фол полузащитника на защитника, из-за чего Боатенг нанес своему партнеру удар в лицо.

Спор остановили нападающие Роберт Левандовски и Томас Мюллер, а также главный тренер команды Ханс-Дитер Флик.