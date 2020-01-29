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Espreso.tvСпортВыяснили отношения: футболисты "Баварии" подрались на тренировке

Выяснили отношения: футболисты "Баварии" подрались на тренировке


фото: Reuters
Игроки мюнхенской "Баварии" Боатенг и Леон Горецкий, во время тренировки, решили выяснить отношения

Об этом сообщает Bild в twitter.

Защитник "Баварии" Боатенг ударил хавбека Леона Горецку, причиной конфликта стал жесткий фол полузащитника на защитника, из-за чего Боатенг нанес своему партнеру удар в лицо.

Спор остановили нападающие Роберт Левандовски и Томас Мюллер, а также главный тренер команды Ханс-Дитер Флик.

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