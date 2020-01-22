Не входит в планы Зидана: футболист "Реала" перешел в "Баварию"
22 января, 2020, 12:47
Мюнхенская "Бавария" объявила о трансфере защитника мадридского "Реала" Альваро Одриосола
Об этом сообщает официальный twitter немецкого клуба.
"Бавария" взяла в аренду испанского защитника. Альваро Одриосола, который не входит в планы тренера "Реала" Зинедина Зидана, поэтому договориться о трансфере игрока было не трудно.
24-летний Одриосола провел в нынешнем сезоне 5 матчей и отдал 1 результативную передачу. Transfermarkt оценивает испанца в 20 млн евро. Пока нет информации, есть ли у мюнхенской "Баварии" право выкупа футболиста.
#FCBayern have signed @alvaroodriozola on loan until the end of the season #MiaSanMia pic.twitter.com/BDPRkTDLSi- FC Bayern English (@FCBayernEN) January 22, 2020
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