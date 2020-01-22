Не входит в планы Зидана: футболист "Реала" перешел в "Баварию"

22 января, 2020, 12:47

Мюнхенская "Бавария" объявила о трансфере защитника мадридского "Реала" Альваро Одриосола

Об этом сообщает официальный twitter немецкого клуба.

"Бавария" взяла в аренду испанского защитника. Альваро Одриосола, который не входит в планы тренера "Реала" Зинедина Зидана, поэтому договориться о трансфере игрока было не трудно.

24-летний Одриосола провел в нынешнем сезоне 5 матчей и отдал 1 результативную передачу. Transfermarkt оценивает испанца в 20 млн евро. Пока нет информации, есть ли у мюнхенской "Баварии" право выкупа футболиста.