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Espreso.tvСпортНе входит в планы Зидана: футболист "Реала" перешел в "Баварию"

Не входит в планы Зидана: футболист "Реала" перешел в "Баварию"


фото: AP
Мюнхенская "Бавария" объявила о трансфере защитника мадридского "Реала" Альваро Одриосола

Об этом сообщает официальный twitter немецкого клуба.

"Бавария" взяла в аренду испанского защитника. Альваро Одриосола, который не входит в планы тренера "Реала" Зинедина Зидана, поэтому договориться о трансфере игрока было не трудно.

24-летний Одриосола провел в нынешнем сезоне 5 матчей и отдал 1 результативную передачу. Transfermarkt оценивает испанца в 20 млн евро. Пока нет информации, есть ли у мюнхенской "Баварии" право выкупа футболиста.

 

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