 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортФутболист "Баварии" установил уникальный рекорд в чемпионате Германии

Футболист "Баварии" установил уникальный рекорд в чемпионате Германии


фото: Reuters
Нападающий "Баварии" Томас Мюллер первый игрок в истории чемпионата Германии, который забивает 12 лет подряд в турнире
Об этом сообщает Opta .

В 18-м туре чемпионата Германии по футболу мюнхенская "Бавария" разгромила берлинскую "Герту" со счетом 4: 0.

Один из забитых мячей записал на свой счет немецкий нападающий Томас Мюллер, отличившийся на 60-й минуте. Этим голом форвард установил рекорд Бундеслиги. 30-летний Мюллер забивает в национальном чемпионате уже 12 лет подряд с 2009 по 2020 год, что является абсолютным рекордом турнира.

Томас Мюллер играет за "Баварию" с 2007 года, за это время он провел 511 матчей во всех турнирах, забил 191 мяч и отдал 181 голевую передачу. В нынешнем сезоне на его счету 3 гола и 12 ассистов в 18 матчах Бундеслиги.
 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 января, 2020 понедельник

больше новостей

20 января, 2020 понедельник

19 января, 2020 воскресенье

18 января, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать