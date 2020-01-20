Футболист "Баварии" установил уникальный рекорд в чемпионате Германии

20 января, 2020, 11:03

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер первый игрок в истории чемпионата Германии, который забивает 12 лет подряд в турнире

Об этом сообщает Opta

В 18-м туре чемпионата Германии по футболу мюнхенская "Бавария" разгромила берлинскую "Герту" со счетом 4: 0.

Один из забитых мячей записал на свой счет немецкий нападающий Томас Мюллер, отличившийся на 60-й минуте. Этим голом форвард установил рекорд Бундеслиги. 30-летний Мюллер забивает в национальном чемпионате уже 12 лет подряд с 2009 по 2020 год, что является абсолютным рекордом турнира.

Томас Мюллер играет за "Баварию" с 2007 года, за это время он провел 511 матчей во всех турнирах, забил 191 мяч и отдал 181 голевую передачу. В нынешнем сезоне на его счету 3 гола и 12 ассистов в 18 матчах Бундеслиги.