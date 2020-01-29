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Espreso.tvСпортУкраинский вратарь продолжит карьеру в Грузии

Украинский вратарь продолжит карьеру в Грузии


фото: instagram.com/iamigorlevchenko
Украинский голкипер Игорь Левченко стал игроком батумского "Динамо", которое выступает в чемпионате Грузии

Об этом сообщает sixteen_football_ag в Instagram.

Серебряный призер прошлогоднего розыгрыша чемпионата Грузии по футболу "Динамо" Батуми и украинский вратарь Игорь Левченко заключили соглашение о сотрудничестве. Детали контракта с 28-летним голкипером не разглашаются.

Последним клубом Левченко был "АФК Юнайтед" из чемпионата Швеции, где он провел 16 матчей, 4 из которых сухие. В Украине вратарь известен по выступлениям за луганскую "Зарю", донецкий "Олимпик", и "Мариуполь".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Сообщение, распространенный Sixteen Football Agency (@sixteen_football_agency)

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