Украинский вратарь продолжит карьеру в Грузии
29 января, 2020, 18:24
Украинский голкипер Игорь Левченко стал игроком батумского "Динамо", которое выступает в чемпионате Грузии
Об этом сообщает sixteen_football_ag в Instagram.
Серебряный призер прошлогоднего розыгрыша чемпионата Грузии по футболу "Динамо" Батуми и украинский вратарь Игорь Левченко заключили соглашение о сотрудничестве. Детали контракта с 28-летним голкипером не разглашаются.
Последним клубом Левченко был "АФК Юнайтед" из чемпионата Швеции, где он провел 16 матчей, 4 из которых сухие. В Украине вратарь известен по выступлениям за луганскую "Зарю", донецкий "Олимпик", и "Мариуполь".
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