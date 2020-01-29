Украинский вратарь продолжит карьеру в Грузии

29 января, 2020, 18:24

Украинский голкипер Игорь Левченко стал игроком батумского "Динамо", которое выступает в чемпионате Грузии

Об этом сообщает sixteen_football_ag в Instagram.

Серебряный призер прошлогоднего розыгрыша чемпионата Грузии по футболу "Динамо" Батуми и украинский вратарь Игорь Левченко заключили соглашение о сотрудничестве. Детали контракта с 28-летним голкипером не разглашаются.

Последним клубом Левченко был "АФК Юнайтед" из чемпионата Швеции, где он провел 16 матчей, 4 из которых сухие. В Украине вратарь известен по выступлениям за луганскую "Зарю", донецкий "Олимпик", и "Мариуполь".