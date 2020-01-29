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Espreso.tvСпорт"Карпаты" сыграли вничью с лучшей командой Словакии

"Карпаты" сыграли вничью с лучшей командой Словакии


фото: fckarpaty.com
В контрольном матче на тренировочном сборе в Турции "Карпаты" сыграли вничью с лидером чемпионата Словакии "Слованом"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Львовские "Карпаты" пропустили быстрый гол от бывшего игрока донецкого "Олимпика", а ныне нападающего "Слована" Мохи. Марокканец сумел отличиться на 3-й минуте.

Украинцы сумели отыгрались на 89-й минуте благодаря голу хавбека Егора Назарина с пенальти.

Товарищеский матч

29 января

"Карпаты" (Украина) - "Слован" (Словакия) 1:1

Голы: Назарин, 89 (пен) - Моха, 3.

"Карпаты": Кудрик, Мартинс, Халл, Гиоргадзе (Веремеенко), Дубинчак (Слива), Хахлев (Толочко; Аржанов), Назарин, Козак (Притула), Пасич (Лейоус), Кадимян (Дженнингс), Бойчук (Лях; Кириленко) .

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