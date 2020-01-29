"Карпаты" сыграли вничью с лучшей командой Словакии
29 января, 2020, 18:04
В контрольном матче на тренировочном сборе в Турции "Карпаты" сыграли вничью с лидером чемпионата Словакии "Слованом"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Львовские "Карпаты" пропустили быстрый гол от бывшего игрока донецкого "Олимпика", а ныне нападающего "Слована" Мохи. Марокканец сумел отличиться на 3-й минуте.
Украинцы сумели отыгрались на 89-й минуте благодаря голу хавбека Егора Назарина с пенальти.
Товарищеский матч
29 января
"Карпаты" (Украина) - "Слован" (Словакия) 1:1
Голы: Назарин, 89 (пен) - Моха, 3.
"Карпаты": Кудрик, Мартинс, Халл, Гиоргадзе (Веремеенко), Дубинчак (Слива), Хахлев (Толочко; Аржанов), Назарин, Козак (Притула), Пасич (Лейоус), Кадимян (Дженнингс), Бойчук (Лях; Кириленко) .
- 28 января в контрольном матче на тренировочном сборе в Турции "Динамо" победило казахстанский "Кайрат" со счетом 2:0.
- 29 января на сборах в Турции "Шахтер" проиграл сербскому "Пролетеру" со счетом 0:1.
Читайте также
-
-
-
27 января, 2020 Виталий Портников: Нам нужны украинские Герои Холокоста
-
-
Читайте также
-
-
27 января, 2020 Виталий Портников: Нам нужны украинские Герои Холокоста
-