"Динамо" победило "Кайрат" благодаря дублю бельгийского новичка

28 января, 2020, 12:49

В контрольном матче на тренировочном сборе в Турции "Динамо" победило казахстанский "Кайрат" со счетом 2: 0

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Счет был открыт в начале второго тайма, на 52-й минуте отличился новичок киевского "Динамо" Ибрагим Каргбо. На одном забитом мяче бельгийский форвард решил не останавливаться увеличил преимущество над Алматинским "Кайратом" на 74-й минуте.

20-летний Ибрагим Каргбо перешел в "Динамо" во время зимнего трансферного окна из бельгийского "Руселаре" на правах свободного агента.

Товарищеский матч

28 января

"Динамо" (Украина) - "Кайрат" (Казахстан) 2: 0

Голы: Ибрагим Каргбо, 52, 74

"Динамо": Бойко (Бущан, 46), Миколенко (Вивчаренко, 46), Сирота (Кадар, 46), Попов (мешкотно, 46), Кендзера (Караваев, 46), Сидорчук (Буяльский, 46), Шепелев (Кадири, 46), где Пена (Пиварич, 46), Цитаишвили (Андриевский, 46), Дуелунд (Шапаренко, 46), Соль (Каргбо, 46)