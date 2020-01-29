Пояркова отпустили из зала суда под личное обязательство
29 января, 2020, 12:42
29 января по результатам заседания Шевченковского райсуда Сергея Пояркова отпустили под личное обязательство
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Ведущего и художника Сергея Пояркова отпустили из зала Шевченковского районного суда города Киева под личное обязательство.
Напомним, 28 января стало известно, что СБУ подозревает ведущего и художника Сергея Пояркова в "угрозе убийством" президенту Владимиру Зеленскому.
Пояркова, которого подозревают по части 1 статьи 346 Уголовного Кодекса Украины, допросили в СБУ.
Отметим, часть 1 статьи 346 УК предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы за угрозу убийством, причинения вреда здоровью, уничтожения или повреждения имущества, а также похищение или лишение свободы в отношении президента Украины.
- Напомним, 9 января 2020 Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания назначил проверку телеканала "Прямой" из-за высказываний Пояркова в адрес Зеленского
- 28 января Поярков рассказал , что его допросили в СБУ
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