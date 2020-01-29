Пояркова отпустили из зала суда под личное обязательство

29 января, 2020, 12:42

29 января по результатам заседания Шевченковского райсуда Сергея Пояркова отпустили под личное обязательство

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Ведущего и художника Сергея Пояркова отпустили из зала Шевченковского районного суда города Киева под личное обязательство.

Напомним, 28 января стало известно, что СБУ подозревает ведущего и художника Сергея Пояркова в "угрозе убийством" президенту Владимиру Зеленскому.

Пояркова, которого подозревают по части 1 статьи 346 Уголовного Кодекса Украины, допросили в СБУ.

Отметим, часть 1 статьи 346 УК предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы за угрозу убийством, причинения вреда здоровью, уничтожения или повреждения имущества, а также похищение или лишение свободы в отношении президента Украины.