СБУ подозревает Пояркова в "угрозе убийством" Зеленскому

28 января, 2020, 08:21

Служба безопасности Украины подозревает ведущего и художника Сергея Пояркова в "угрозе убийством" президенту Владимиру Зеленскому

Об этом Поярков сообщил на своем YouTube-канале.

"Мое дело, та же статья, отдали расследовать Баканов. То есть, никто кроме него не согласился брать этот бред. Я обязательно буду вас информировать. У меня будет еще один допрос в четверг ", - заявил он.

Пояркова, которого подозревают по части 1 статьи 346 Уголовного Кодекса Украины, уже допросили в СБУ.

Отметим, часть 1 статьи 346 УК предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы за угрозу убийством, причинение вреда здоровью, уничтожение или повреждение имущества, а также похищение или лишение свободы в отношении президента Украины.