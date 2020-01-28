СБУ подозревает Пояркова в "угрозе убийством" Зеленскому
28 января, 2020, 08:21
Служба безопасности Украины подозревает ведущего и художника Сергея Пояркова в "угрозе убийством" президенту Владимиру Зеленскому
Об этом Поярков сообщил на своем YouTube-канале.
"Мое дело, та же статья, отдали расследовать Баканов. То есть, никто кроме него не согласился брать этот бред. Я обязательно буду вас информировать. У меня будет еще один допрос в четверг ", - заявил он.
Пояркова, которого подозревают по части 1 статьи 346 Уголовного Кодекса Украины, уже допросили в СБУ.
Отметим, часть 1 статьи 346 УК предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы за угрозу убийством, причинение вреда здоровью, уничтожение или повреждение имущества, а также похищение или лишение свободы в отношении президента Украины.
- Напомним, что 9 января 2020 года Нацсовет по телерадиовещанию назначил проверку телеканала "Прямой" из-за высказываний ведущего Сергея Пояркова в адрес президента Зеленского.
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