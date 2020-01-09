Из-за высказывания Пояркова о Зеленском Нацсовет назначил проверку телеканала "Прямой"

9 января, 2020, 13:32

В Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания поступило обращение с возмущением действиями и словами ведущего телеканала "Прямой" Сергея Пояркова, который, по мнению заявителя, "посягает на честь и достоинство президента Украины Владимира Зеленского", поэтому было принято решение о внеплановой выездной проверке телеканала

Об этом сообщает "Укринформ".

"Сюжет, я считаю, негодный. Такое давать в эфир невозможно. Но у нас есть определенная практика, которая использовалась последние пять лет. И она исходила из того, что Национальный совет никогда не адвокатирует публичных лиц и тем более не адвокатирует, не защищает президента Украины. Имеются в виду сюжеты, посягающие на честь и достоинство. Уже есть прецеденты, когда непосредственно сами публичные лица обращались в суд и в суде защищали свои права. В этом случае Нацсовет на обращение заявителя сохранял видео для дальнейшего использования заявителем в судах. А уже далее сам заявитель обращался в суд", - сказал член Нацсовета Сергей Костинский.

На заседании Нацсовета первый заместитель главы Ольга Герасимьюк отметила, что мониторинг зафиксировал данную трансляцию и определенные высказывания.

"Я здесь вижу не только политические мотивы. Речь идет о нарушении всех этических стандартов профессии. Речь идет не только о Президенте Украины. Здесь есть признаки оскорбления, наносимого всей стране, что очень негативно влияет на создание ее имиджа, а также в международных сообществах", - добавила Герасимьюк.

По ее словам, речь идет не об отдельном сюжете, а о целой передаче, в которой принимали участие и гости, которые также поддерживали эту риторику.

После обсуждения вопроса члены Нацсовета проголосовали - пять голосов "за", двое воздержались - таким образом приняв решение о внеплановой выездной проверке телеканала "Прямой".