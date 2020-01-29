План Трампа предполагает столицу Палестины в Восточном Иерусалиме

29 января, 2020, 21:08

Мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке предусматривает создание столицы Палестины в Восточном Иерусалиме

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Согласно "сделке века" Трампа предлагается создание столицы Палестины на территории города Абу-Дис, который территориально находится в Восточном Иерусалиме.

"Суверенная столица Государства Палестина должна находиться в части Восточного Иерусалима, расположенной во всех районах к востоку и северу от существующего барьера безопасности, включая Кафр-Акаба, восточную часть Шуафат и Абу-Дис, и могла бы быть названа Аль-Кудс или другим названием, определенным государством Палестина", - говорится в документе.