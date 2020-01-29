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Espreso.tvОбществоПлан Трампа предполагает столицу Палестины в Восточном Иерусалиме

План Трампа предполагает столицу Палестины в Восточном Иерусалиме

Мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке предусматривает создание столицы Палестины в Восточном Иерусалиме

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Согласно "сделке века" Трампа предлагается создание столицы Палестины на территории города Абу-Дис, который территориально находится в Восточном Иерусалиме.

"Суверенная столица Государства Палестина должна находиться в части Восточного Иерусалима, расположенной во всех районах к востоку и северу от существующего барьера безопасности, включая Кафр-Акаба, восточную часть Шуафат и Абу-Дис, и могла бы быть названа Аль-Кудс или другим названием, определенным государством Палестина", - говорится в документе.

  • Напомним, 28 января Трамп представил план примирения Израиля с Палестиной, назвав его "последней возможностью" для палестинцев получить государство.
  • Согласно плану Трампа, территория будущего государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме будет удвоена, но Иерусалим останется "неделимой" столицей Израиля. Палестинцы должны признать Израиль как еврейское государство.
  • Президент Палестины Махмуд Аббас не поддержал мирный план Трампа.
  • После представления Трампом плана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке в Иерусалиме начались массовые протесты.
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