Трамп представил план по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной

28 января, 2020, 22:15

Президент США Дональд Трамп представил мирный план администрации для решения проблемы определения границы между Израилем и Палестиной

Как сообщает hromadske , об этом Трамп заявил в Белом доме во время пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"Сегодня мир сделал еще один большой шаг на пути к миру", - сказал Трамп перед презентацией своего плана, также известного как "сделка века".

Он добавил, что уже заручился поддержкой обеих сторон, и поблагодарил Нетаньяху за смелость прибегнуть к такому мужественному шагу.

В плане на 50 страниц излагается решение ближневосточного конфликта по модели "двух государств" - то есть создание международно признанного Палестинского государства. Речь идет о следующем:

создание Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Предполагается, что его территория будет почти вдвое больше территории, которая сейчас находится под контролем Палестинской автономии;

признание оккупированных Израилем поселений на Западном берегу реки Иордан израильской территорией;

создание совместного комитета США и Израиля для определения границ будущего палестинского государства;

принятия мер по борьбе с терроризмом на палестинских территориях, в частности разоружения ХАМАСа и демилитаризация Сектора Газа;

Иерусалим остается неделимой столицей Израиля (собственно, в января 2018 года США уже признали его столицей Израиля и открыли там свое посольство)

инвестиции в 50 млрд долларов в новое Палестинское государство в течение 10 лет - но непонятно, кто именно их будет предоставлять. Это должно привести к созданию 1 млн рабочих мест и удвоению палестинского ВВП;

в течение 4 лет Израиль не будет создавать новых поселений, чтобы в это время проводить с Палестиной переговоры о ее государственности.

Следует отметить, что не совсем понятно, как можно одновременно признать Восточный Иерусалим столицей Палестины и одновременно определить весь Иерусалим как "неделимую столицу" Израиля, о чем сообщил Трамп.

Позже в своем Twitter президент США изложил карту предложенной территории Палестинского государства.

This is what a future State of Palestine can look like, with a capital in parts of East Jerusalem. pic.twitter.com/39vw3pPrAL - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 января 2020

"Сегодня - исторический случай для палестинцев создать свое независимое государство. И, возможно, у них сейчас последняя возможность это сделать", - подчеркнул президент США.

Премьер-министр Израиля уже заявил о своем согласии на этот план и поблагодарил за него Трампа, назвав его самым большим другом Израиля, который когда-либо был в Белом доме.

По словам израильских чиновников, Нетаньяху в среду, 29 января, обсудит план Трампа с президентом Росии Владимиром Путиным, передает BBC.

Как сообщили Reuters источники в администрации Трампа, они ожидают скептического отношения представителей Палестины к предложенному решению, однако надеются, что в ходе переговоров им удастся убедить их в жизнеспособности плана.