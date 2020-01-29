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Espreso.tvОбществоПалестинский лидер отверг мирный план Трампа

Палестинский лидер отверг мирный план Трампа

Президент Палестины Махмуд Аббас не поддержал план США по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке

По его словам, представленный президентом США Дональдом Трампом план по урегулированию палестино-израильского конфликта является "заговором", который "не пройдет", сообщает Al Jazeera.

"Иерусалим не продается. Ваша сделка, которая является результатом заговора, не пройдет, и палестинский народ ее отвергает", - заявил Махмуд Аббас.

Напомним, что 28 января Трамп представил план примирения Израиля с Палестиной , назвав его "последней возможностью" для палестинцев создать государство.

Согласно плану Трампа, территория будущего государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме будет удвоена, но Иерусалим останется "неделимой" столицей Израиля. Палестинцы должны признать Израиль как еврейское государство.

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