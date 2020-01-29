Палестинский лидер отверг мирный план Трампа
По его словам, представленный президентом США Дональдом Трампом план по урегулированию палестино-израильского конфликта является "заговором", который "не пройдет", сообщает Al Jazeera.
"Иерусалим не продается. Ваша сделка, которая является результатом заговора, не пройдет, и палестинский народ ее отвергает", - заявил Махмуд Аббас.
LIVE: Palestinian President Mahmoud Abbas delivers speech after Trump's US-Israeli plan announcement.- Al Jazeera News (@AJENews) January 28, 2020
Read more: https://t.co/SDed1vcUV7 https://t.co/lQ8GYxunE6
Напомним, что 28 января Трамп представил план примирения Израиля с Палестиной , назвав его "последней возможностью" для палестинцев создать государство.
Согласно плану Трампа, территория будущего государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме будет удвоена, но Иерусалим останется "неделимой" столицей Израиля. Палестинцы должны признать Израиль как еврейское государство.