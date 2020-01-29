Палестинский лидер отверг мирный план Трампа

29 января, 2020, 10:19

Президент Палестины Махмуд Аббас не поддержал план США по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке

По его словам, представленный президентом США Дональдом Трампом план по урегулированию палестино-израильского конфликта является "заговором", который "не пройдет", сообщает Al Jazeera.

"Иерусалим не продается. Ваша сделка, которая является результатом заговора, не пройдет, и палестинский народ ее отвергает", - заявил Махмуд Аббас.

LIVE: Palestinian President Mahmoud Abbas delivers speech after Trump's US-Israeli plan announcement.



Read more: https://t.co/SDed1vcUV7 https://t.co/lQ8GYxunE6 - Al Jazeera News (@AJENews) January 28, 2020

Напомним, что 28 января Трамп представил план примирения Израиля с Палестиной , назвав его "последней возможностью" для палестинцев создать государство.

Согласно плану Трампа, территория будущего государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме будет удвоена, но Иерусалим останется "неделимой" столицей Израиля. Палестинцы должны признать Израиль как еврейское государство.