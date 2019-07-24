Роналду ошарашил суммой, которую берет за каждый рекламный пост в Instagram

24 июля, 2019, 13:15

Португальский футболист Криштиану Роналду зарабатывает в Instagram больше всех спортсменов мира

Об этом сообщает Hooper .

Портал опубликовал рейтинг спортсменов с самой дорогой рекламой в Instagram.

Первое место в списке с солидным отрывом занял форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду. Рекламный пост в его аккаунте стоит $ 975 тыс.

В первую тройку также вошли нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар ($ 722 тыс.) И лидер "Барселоны" и национальной команды Аргентины Лионель Месси ($ 648 тыс.).

В топ-10 по также оказались экс-полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм ($ 357 тыс.), бывший бразильский хавбек Роналдинью ($ 256 тыс.), валлийский нападающий "Реала" Гарет Бейл ($ 218 тыс.), шведский форвард "Лос-Анджелес Гэлакси "Златан Ибрагимович ($ 200 тыс.) и форвард" Барселоны "уругваец Луис Суарес ($ 184 тыс.).