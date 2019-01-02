Первый в мире человек набрал 150 млн подписчиков в Instagram. Кто это

2 января, 2019, 21:11

33-летний португальский футболист Криштиану Роналду стал первым человеком на планете, который преодолел историческую отметку по количеству подписчиков в Instagram

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду пересек рекордную отметку количества подписчиков в Instagram. На страницу португальского форварда подписано 150 млн человек, передает УНИАН .

Известно, что 33-летний игрок футбола стал первым человеком на планете, который преодолел эту отметку.

В тройку лидеров по количеству читателей в Instagram также входят американские певицы Селена Гомес с 144,5 миллионами подписчиков и Ариана Гранде с 141 миллионом.

Среди футболистов следующим после Криштиану Роналду идет Неймар с французского "ПСЖ", на чей аккаунт подписаны 109 млн читателей. Третье место в футбольном рейтинге Instagram занимает форвард "Барселоны" Лионель Месси, у которого 105 млн подписчиков.

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Напомним, социальная сеть Instagram опубликовала отчет за 2018: названы самые популярные смайлы, фильтры, хэштеги и геолокации



