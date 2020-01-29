Менеджер МакГрегора отреагировал на вызов абсолютного чемпиона по боксу
Об этом сообщает Vringe.com.
По его словам, Конор МакГрегор сейчас является самым востребованным бойцом мира и его команда рассмотрит все предложения. В том числе и призыв промоутера Боба Арума организовать два боя по правилам MMA и бокса между ирландцем и обладателем титула WBO (Всемирной боксерской организации) в полулегком весе (до 66,7 кг) Теренсом Кроуфордом, который в 2017 году владел званием абсолютного чемпиона мира.
"Прекрасно видеть, что Боб Арум пришел в себя. Он был одним из самых больших критиков, когда мы организовывали бой Конора и Мейвезера. Сейчас нет сомнений, кто самый популярный боец мира в единоборствах. Это свидетельство звездности и привлекательности Конора. Крупнейшие звезды MMA и бокса вызывают его на бой. Мое почтение им всем. Мы рассмотрим все предложения", - сказал Аттар.
Конор МакГрегор уже выходил в боксерский ринг в августе 2017 года и уступил нокаутом в десятом раунде американцу Флойду Мейвезеру.
- 22 января Боб Арум заявил, что хочет организовать поединок Теренса Кроуфорда с Конором МакГрегором.
- 29 января Кроуфорд согласился провести бой против МакГрегора по правилам MMA.
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