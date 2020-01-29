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Espreso.tvСпортМенеджер МакГрегора отреагировал на вызов абсолютного чемпиона по боксу

Менеджер МакГрегора отреагировал на вызов абсолютного чемпиона по боксу


фото: REUTERS
Менеджер бойца смешанных единоборств Конора МакГрегора Одди Аттар пообещал, что ирландец рассмотрит предложение Боба Арума о бое с американским боксером Теренсом Кроуфордом

Об этом сообщает Vringe.com.

По его словам, Конор МакГрегор сейчас является самым востребованным бойцом мира и его команда рассмотрит все предложения. В том числе и призыв промоутера Боба Арума организовать два боя по правилам MMA и бокса между ирландцем и обладателем титула WBO (Всемирной боксерской организации) в полулегком весе (до 66,7 кг) Теренсом Кроуфордом, который в 2017 году владел званием абсолютного чемпиона мира.

"Прекрасно видеть, что Боб Арум пришел в себя. Он был одним из самых больших критиков, когда мы организовывали бой Конора и Мейвезера. Сейчас нет сомнений, кто самый популярный боец мира в единоборствах. Это свидетельство звездности и привлекательности Конора. Крупнейшие звезды MMA и бокса вызывают его на бой. Мое почтение им всем. Мы рассмотрим все предложения", - сказал Аттар.

Конор МакГрегор уже выходил в боксерский ринг в августе 2017 года и уступил нокаутом в десятом раунде американцу Флойду Мейвезеру.

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