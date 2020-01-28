Абсолютный чемпион по боксу согласился драться с Макгергором по правилам MMA
Об этом заявил промоутер Кроуфорда Боб Арум, сообщает BoxingScene.
По словам главы компании Top Rank, чемпион мира WBO (Всемирной боксерской организации) в полусреднем весе (до 66,7 кг) Теренс Кроуфорд готов провести с Макгрегором бой по правилам смешанных единоборств.
"Кроуфорд согласен драться с Конором в октагоне. Даже готов сначала дать ему бой по правилам ММА, а затем провести бой по правилам бокса. Он - действительно жесткий парень, у которого есть опыт борьбы, а не такой парень как Мейвезер. Флойд - просто большой боксер. Так что посмотрим. Теперь они должны принять вызов ", - сказал Арум, который также является промотуером украинца Василия Ломаченко.
Непобедимый американец Теренс Кроуфорд в 2017 году стал абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе, однако позже отказался от нескольких титулов.
- 22 декабря Боб Арум заявил, что хочет организовать поединок Теренса Кроуфорда с Конором Макгрегором.
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