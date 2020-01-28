Абсолютный чемпион по боксу согласился драться с Макгергором по правилам MMA

28 января, 2020, 11:30

Американский боксер Теренс Кроуфорд согласился провести бой против ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора по правилам MMA

Об этом заявил промоутер Кроуфорда Боб Арум, сообщает BoxingScene.

По словам главы компании Top Rank, чемпион мира WBO (Всемирной боксерской организации) в полусреднем весе (до 66,7 кг) Теренс Кроуфорд готов провести с Макгрегором бой по правилам смешанных единоборств.

"Кроуфорд согласен драться с Конором в октагоне. Даже готов сначала дать ему бой по правилам ММА, а затем провести бой по правилам бокса. Он - действительно жесткий парень, у которого есть опыт борьбы, а не такой парень как Мейвезер. Флойд - просто большой боксер. Так что посмотрим. Теперь они должны принять вызов ", - сказал Арум, который также является промотуером украинца Василия Ломаченко.

Непобедимый американец Теренс Кроуфорд в 2017 году стал абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе, однако позже отказался от нескольких титулов.