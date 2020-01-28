 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортАбсолютный чемпион по боксу согласился драться с Макгергором по правилам MMA

Абсолютный чемпион по боксу согласился драться с Макгергором по правилам MMA


фото: BoxingScene
Американский боксер Теренс Кроуфорд согласился провести бой против ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора по правилам MMA

Об этом заявил промоутер Кроуфорда Боб Арум, сообщает BoxingScene.

По словам главы компании Top Rank, чемпион мира WBO (Всемирной боксерской организации) в полусреднем весе (до 66,7 кг) Теренс Кроуфорд готов провести с Макгрегором бой по правилам смешанных единоборств.

"Кроуфорд согласен драться с Конором в октагоне. Даже готов сначала дать ему бой по правилам ММА, а затем провести бой по правилам бокса. Он - действительно жесткий парень, у которого есть опыт борьбы, а не такой парень как Мейвезер. Флойд - просто большой боксер. Так что посмотрим. Теперь они должны принять вызов ", - сказал Арум, который также является промотуером украинца Василия Ломаченко.

Непобедимый американец Теренс Кроуфорд в 2017 году стал абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе, однако позже отказался от нескольких титулов.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 января, 2020 вторник

больше новостей

28 января, 2020 вторник

27 января, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать