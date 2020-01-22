Промоутер Ломаченко хочет организовать бой с Макгрегором
Об этом сообщает Vrиnge.com .
Арум заявил, что хочет предложить Конору Макгрегору два поединка с чемпионом мира WBO (Всемирной боксерской организации) в полусреднем весе (до 66,7 кг) Теренсом Кроуфордом - по правилам бокса и смешанных единоборств.
"Сейчас все говорят о поединках с Макгрегором. Конор и сам говорит о боях с Мейвезером и Пакьяо. А я бы хотел, чтобы с Макгрегором бился Кроуфорд. Причем, чтобы провел с ним два боя - один по правилам бокса, а второй в ММА. Насколько знаю, у Кроуфорда есть какой-то борцовский опыт, есть школа. Так что он не будет против того, чтобы драться с Макгрегором по правилам ММА. Так что нам тоже есть что предложить. Собираюсь в ближайшие дни связаться с президентом UFC Дэйной Уайтом ", - сказал Арум.
Макгрегор уже выходил в боксерский ринг в августе 2017 года и уступил нокаутом в десятом раунде американцу Флойду Мейвезеру.
- Напомним, 14 января Макгрегор бросил вызов легендарному филиппинском боксеру Мэнни Пакьяо .
- 19 января Конор Макгрегор победил американца Дональда Серроне на турнире UFC 246 нокаутом в первом раунде.
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