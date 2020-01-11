Первый после возвращения: гол Ибрагимовича принес "Милану" победу в чемпионате Италии
11 января, 2020, 19:07
Шведский форвард Златан Ибрагимович забил первый гол после возвращения в "Милан" и помог своей команде победить "Кальяри" в чемпионата Италии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В матче 19-го тура чемпионата Италии автором первого гола стал нападающий "Милана" Рафаэл Леау, который отправил мяч в ворота "Кальяри" на 46-й минуте.
В середине второго тайма преимущество миланцев укрепил форвард Златан Ибрагимович. 38-летний швед впервые забил в официальном матче после возвращения в "Милан".
"Милан" победил "Кальяри" 2:0, набрал 25 очков и занимает восьмое место. "Кальяри" имеет 29 пунктов и идет шестым.
Чемпионат Италии
19-й тур
11 января
"Кальяри" - "Милан" 0:2
Голы: Леау, 46, Ибрагимович, 64
- Напомним, 26 декабря Златан Ибрагимович согласился стать футболистом "Милана".
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