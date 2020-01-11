 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортПервый после возвращения: гол Ибрагимовича принес "Милану" победу в чемпионате Италии

Первый после возвращения: гол Ибрагимовича принес "Милану" победу в чемпионате Италии


фото: twitter
Шведский форвард Златан Ибрагимович забил первый гол после возвращения в "Милан" и помог своей команде победить "Кальяри" в чемпионата Италии

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В матче 19-го тура чемпионата Италии автором первого гола стал нападающий "Милана" Рафаэл Леау, который отправил мяч в ворота "Кальяри" на 46-й минуте.

В середине второго тайма преимущество миланцев укрепил форвард Златан Ибрагимович. 38-летний швед впервые забил в официальном матче после возвращения в "Милан".

"Милан" победил "Кальяри" 2:0, набрал 25 очков и занимает восьмое место. "Кальяри" имеет 29 пунктов и идет шестым.

Чемпионат Италии

19-й тур

11 января

"Кальяри" - "Милан" 0:2

Голы: Леау, 46, Ибрагимович, 64

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 января, 2020 суббота

больше новостей

11 января, 2020 суббота

10 января, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать