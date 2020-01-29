Евросоюз и ООН отреагировали на мирный план Трампа для Палестины

29 января, 2020, 10:56

Евросоюз намерен "пересмотреть и оценить" предложение президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной

Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррель, сообщает DW .

Он подчеркнул, что решение палестино-израильского конфликта возможно лишь в рамках концепции двух государств на основе "легитимных требований палестинцев и израильтян", а также всех "важных резолюций ООН и международно согласованных аспектов".

В ООН также сдержанно отреагировали на идею президента США. Представитель генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша отметил, что организация придерживается позиции, выработанной годами в резолюциях Совета безопасности и Генассамблеи ООН. Согласно им, создания двух государств - израильского и палестинского - должно быть произведено "на основании границ 1967 года".

Напомним, 28 января Трамп представил план примирения Израиля с Палестиной, назвав его "последней возможностью" для палестинцев получить государство.

Согласно плану Трампа, территория будущего государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме будет удвоена, но Иерусалим останется "неделимой" столицей Израиля. Палестинцы должны признать Израиль как еврейское государство.

Президент Палестины Махмуд Аббас не поддержал мирный план Трампа .

После представления Трампом плана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке в Иерусалим начались массовые протесты .