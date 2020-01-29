Евросоюз и ООН отреагировали на мирный план Трампа для Палестины
Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррель, сообщает DW .
Он подчеркнул, что решение палестино-израильского конфликта возможно лишь в рамках концепции двух государств на основе "легитимных требований палестинцев и израильтян", а также всех "важных резолюций ООН и международно согласованных аспектов".
В ООН также сдержанно отреагировали на идею президента США. Представитель генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша отметил, что организация придерживается позиции, выработанной годами в резолюциях Совета безопасности и Генассамблеи ООН. Согласно им, создания двух государств - израильского и палестинского - должно быть произведено "на основании границ 1967 года".
Напомним, 28 января Трамп представил план примирения Израиля с Палестиной, назвав его "последней возможностью" для палестинцев получить государство.
Согласно плану Трампа, территория будущего государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме будет удвоена, но Иерусалим останется "неделимой" столицей Израиля. Палестинцы должны признать Израиль как еврейское государство.
Президент Палестины Махмуд Аббас не поддержал мирный план Трампа .
После представления Трампом плана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке в Иерусалим начались массовые протесты .
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