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Espreso.tvСпортЗвездный форвард ПСЖ Мбаппе может перейти в "Ливерпуль"

Звездный форвард ПСЖ Мбаппе может перейти в "Ливерпуль"


фото: Reuters
Нападающий французского ПСЖ Килиан Мбаппе может перейти в "Ливерпуль" за 250 млн евро

Об этом сообщает The Sun.

Этим летом Мбаппе примет решение по поводу своего будущего в ПСЖ. Его контракт с парижанами рассчитан до 2022 года. Французы готовы продать Мбаппе за 250 млн евро, главным претендентом на игрока сейчас является "Ливерпуль".

Уже долгое время в подписании Мбаппе заинтересован мадридский "Реал". Зинедин Зидан очень ценит талантливого француза и давно настаивает на трансфере.

В нынешнем сезоне 21-летний Мбаппе провел 24 матча, забил 21 гол и отдал 12 результативных передач.

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