Звездный форвард ПСЖ Мбаппе может перейти в "Ливерпуль"

28 января, 2020, 19:42

Нападающий французского ПСЖ Килиан Мбаппе может перейти в "Ливерпуль" за 250 млн евро

Об этом сообщает The Sun.

Этим летом Мбаппе примет решение по поводу своего будущего в ПСЖ. Его контракт с парижанами рассчитан до 2022 года. Французы готовы продать Мбаппе за 250 млн евро, главным претендентом на игрока сейчас является "Ливерпуль".

Уже долгое время в подписании Мбаппе заинтересован мадридский "Реал". Зинедин Зидан очень ценит талантливого француза и давно настаивает на трансфере.

В нынешнем сезоне 21-летний Мбаппе провел 24 матча, забил 21 гол и отдал 12 результативных передач.