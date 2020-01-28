Звездный форвард ПСЖ Мбаппе может перейти в "Ливерпуль"
28 января, 2020, 19:42
Нападающий французского ПСЖ Килиан Мбаппе может перейти в "Ливерпуль" за 250 млн евро
Об этом сообщает The Sun.
Этим летом Мбаппе примет решение по поводу своего будущего в ПСЖ. Его контракт с парижанами рассчитан до 2022 года. Французы готовы продать Мбаппе за 250 млн евро, главным претендентом на игрока сейчас является "Ливерпуль".
Уже долгое время в подписании Мбаппе заинтересован мадридский "Реал". Зинедин Зидан очень ценит талантливого француза и давно настаивает на трансфере.
В нынешнем сезоне 21-летний Мбаппе провел 24 матча, забил 21 гол и отдал 12 результативных передач.
- 23 января французский футболист ПСЖ Килиан Мбаппе забил в матче Кубка французской лиги гол рукой.
- 27 декабря сообщалось, что французский ПСЖ готов предложить французскому нападающему Килиана Мбаппе контракт на 5 лет с зарплатой в 32 млн евро в год.
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