Божья рука: Мбаппе повторил позорный трюк Марадоны
23 января, 2020, 12:05
Французский футболист ПСЖ Килиан Мбаппе забил в матче Кубка французской лиги гол рукой
Об этом сообщает FutbolBible в twitter.
В полуфинальном матче Кубка французской лиги против "Реймса" Мбаппе после столкновения с голкипером упал на газон и переправил мяч в сетку рукой. Рефери зафиксировал нарушение правил и показал форварду желтую карточку.
В итоге ПСЖ победил "Реймс" 3: 0 и вышел в финал, где встретится с "Лионом".
Напомним, в 1986 году в четвертьфинале чемпионата мира по футболу легендарный аргентинский футболист Диего Марадона забил рукой гол в ворота сборной Англии, а судья его засчитал. Аргентина победила 2: 1, а Марадона после матча заявил, что это была "божья рука".
I'm crying. What the fuck is Kylian Mbappe doing? pic.twitter.com/LvFxOnfVEj- FutbolBible (@FutbolBible) January 22, 2020
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