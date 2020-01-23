Божья рука: Мбаппе повторил позорный трюк Марадоны

23 января, 2020, 12:05

Французский футболист ПСЖ Килиан Мбаппе забил в матче Кубка французской лиги гол рукой

Об этом сообщает FutbolBible в twitter.

В полуфинальном матче Кубка французской лиги против "Реймса" Мбаппе после столкновения с голкипером упал на газон и переправил мяч в сетку рукой. Рефери зафиксировал нарушение правил и показал форварду желтую карточку.

В итоге ПСЖ победил "Реймс" 3: 0 и вышел в финал, где встретится с "Лионом".

Напомним, в 1986 году в четвертьфинале чемпионата мира по футболу легендарный аргентинский футболист Диего Марадона забил рукой гол в ворота сборной Англии, а судья его засчитал. Аргентина победила 2: 1, а Марадона после матча заявил, что это была "божья рука".