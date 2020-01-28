ВСУ ответили на обстрел оккупантов в зоне ООС
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
В пресс-центре констатировали, что вооруженные формирования Российской Федерации продолжают открыто нарушать режим прекращения огня.
"Сегодня утром по позициям защитников вблизи населенного пункта Лебединское российско-оккупационные войска нанесли огневые удары, используя при этом гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие, а также вооружение, запрещенное Минскими соглашениями, в частности, минометы калибра 82 мм", - рассказали военные .
В пресс-центре ООС отметили, что для подавления огня противника и прекращения провокаций подразделения Объединенных сил, использовали имеющиеся огневые средства и дали российским оккупантам адекватный ответ.
"Потери противника уточняются. Вследствие преступного обстрела никто из украинских военнослужащих не пострадал", - добавили военные.
- Напомним, 27 января бойцы ООС захватили в плен раненого российского диверсанта
- 27 января вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня
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