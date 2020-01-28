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Espreso.tvОперація об'єднаних силВСУ ответили на обстрел оккупантов в зоне ООС

ВСУ ответили на обстрел оккупантов в зоне ООС


фото: Вільне Радіо
28 января украинские войска ответили на обстрел врага вблизи н. п. Лебединский, где те осуществили обстрел из гранатометов и минометов калибра 82 мм

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В пресс-центре констатировали, что вооруженные формирования Российской Федерации продолжают открыто нарушать режим прекращения огня.

"Сегодня утром по позициям защитников вблизи населенного пункта Лебединское российско-оккупационные войска нанесли огневые удары, используя при этом гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие, а также вооружение, запрещенное Минскими соглашениями, в частности, минометы калибра 82 мм", - рассказали военные .

В пресс-центре ООС отметили, что для подавления огня противника и прекращения провокаций подразделения Объединенных сил, использовали имеющиеся огневые средства и дали российским оккупантам адекватный ответ.

"Потери противника уточняются. Вследствие преступного обстрела никто из украинских военнослужащих не пострадал", - добавили военные.

 
  • Напомним, 27 января бойцы ООС захватили в плен раненого российского диверсанта
  • 27 января вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня

 

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