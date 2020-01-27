Бойцы ООС захватили в плен раненого российского диверсанта, которого бросили его товарищи
Об этом сообщает штаб ООС.
У задержанного, 1991 года рождения, был изъят военный билет так называемой ДНР, что свидетельствует о его принадлежности к вооруженным формированиям, входящим в состав российско-оккупационных войск.
По словам наемника, он действовал в составе диверсионно-разведывательной группы, целью которой было разоблачение позиций, наблюдательных постов и огневых точек подразделений Объединенных сил. Во время выдвижения с собственных позиций и пересечения линии столкновения он подорвался на минном заграждении, установленном самими же русскими оккупантами. Другие члены вражеской ДРГ бросили раненого и вернулись на свои позиции.
Украинские военнослужащие оказали задержанному оккупанту, получившему многочисленные минно-взрывные ранения, необходимую медицинскую помощь и доставили в военный госпиталь.
Сейчас он находится под наблюдением врачей и дает показания о преступных действиях российской оккупационной администрации.
Читайте также
-
-
-
27 января, 2020 Виталий Портников: Нам нужны украинские Герои Холокоста
-
-
Читайте также
-
-
27 января, 2020 Виталий Портников: Нам нужны украинские Герои Холокоста
-