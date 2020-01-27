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Espreso.tvОбществоБойцы ООС захватили в плен раненого российского диверсанта, которого бросили его товарищи

Бойцы ООС захватили в плен раненого российского диверсанта, которого бросили его товарищи


фото: Fb\pressjfo.news
При обследовании территории между взводными опорными пунктами полосы ответственности одного из подразделений Объединенных сил украинские разведчики задержали представителя вооруженных формирований Российской Федерации

Об этом сообщает штаб ООС.

У задержанного, 1991 года рождения, был изъят военный билет так называемой ДНР, что свидетельствует о его принадлежности к вооруженным формированиям, входящим в состав российско-оккупационных войск.

По словам наемника, он действовал в составе диверсионно-разведывательной группы, целью которой было разоблачение позиций, наблюдательных постов и огневых точек подразделений Объединенных сил. Во время выдвижения с собственных позиций и пересечения линии столкновения он подорвался на минном заграждении, установленном самими же русскими оккупантами. Другие члены вражеской ДРГ бросили раненого и вернулись на свои позиции.

Украинские военнослужащие оказали задержанному оккупанту, получившему многочисленные минно-взрывные ранения, необходимую медицинскую помощь и доставили в военный госпиталь.

Сейчас он находится под наблюдением врачей и дает показания о преступных действиях российской оккупационной администрации.

 
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