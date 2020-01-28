Оккупанты обстреляли участок разведения в Богдановке
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
Противник обстрелял позиции ООС из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Шесть обстрелов было осуществлено в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Четыре вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
Кроме того, в 21.50 в районе участка разведения №3, вблизи населенного пункта Богдановка, враг в очередной раз совершил обстрел из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
Вчера, 27 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.
С началом этого периода российские оккупационные войска обстреляли защитников населенного пункта Новолуганское.
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