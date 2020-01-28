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Espreso.tvОбществоВо Львове госпитализировали юношу, приехавшего из Китая

Во Львове госпитализировали юношу, приехавшего из Китая

Во Львове госпитализировали юношу, который вернулся с учебы из Китая. Первые анализы свидетельствуют об отсутствии коронавируса

Об этом рассказал заместитель руководителя Львовского областного лабораторного центра МЗ Украины Олег Когут, передает РБК-Украина.

По его словам, первые анализы свидетельствуют об отсутствии коронавируса из Китая, но специалисты будут проводить окончательные исследования.

"Симптоматика у него незначительная, даже температуры нет, а больной он с 23 числа, еще будучи в Китае он почувствовал себя не совсем хорошо - у него появился насморк и кашель, но каких-то других симптомов не было", - рассказал Когут.

Несмотря на то, что юноша учится далеко от города Ухань, медики скорой госпитализировали его и изолировали в отдельном боксе. Тщательные исследования будут проведены 28 января.

Когут отметил, что даже если окажется, что это именно коронавирус, то его "очаг" уже локализован - юноша находится в боксированной палате в инфекционном стационаре и "от него уже никто не заразится".

Он рассказал, что 19-летний студент прилетел из Китая в Варшаву, откуда уже ехал во Львов автобусом. Сейчас пытаются установить и водителя перевозчика, и пассажиров, контактировавших с парнем. Кроме того, его мать сейчас также в больнице, однако без признаков заболевания.

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