 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКоронавирус: первый случай заражения выявили в Шри-Ланке

Коронавирус: первый случай заражения выявили в Шри-Ланке

Первый случай заражения новым коронавирусом выявили в Шри-Ланке

Об этом сообщает News 1st.

Министерство здравоохранения заявляет, что 43-летняя китаянка, госпитализированная в Шри-Ланке, имеет положительные анализы на коронавирус.

Она прибыла в Шри-Ланку из провинции Хубэй в Китае, которая является эпицентром вируса.

По словам директора отдела эпидемиологии доктора Судат Самаравера, 25 числа она была принята в инфекционную больницу.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 января, 2020 понедельник

больше новостей

27 января, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать