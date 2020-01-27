Коронавирус: первый случай заражения выявили в Шри-Ланке
27 января, 2020, 21:09
Первый случай заражения новым коронавирусом выявили в Шри-Ланке
Об этом сообщает News 1st.
Министерство здравоохранения заявляет, что 43-летняя китаянка, госпитализированная в Шри-Ланке, имеет положительные анализы на коронавирус.
Она прибыла в Шри-Ланку из провинции Хубэй в Китае, которая является эпицентром вируса.
По словам директора отдела эпидемиологии доктора Судат Самаравера, 25 числа она была принята в инфекционную больницу.
- Власти Камбоджи сообщили о первом случае заражения новым коронавирусом.
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