Коронавирус: первый случай заражения выявили в Шри-Ланке

27 января, 2020, 21:09

Первый случай заражения новым коронавирусом выявили в Шри-Ланке

Об этом сообщает News 1st.

Министерство здравоохранения заявляет, что 43-летняя китаянка, госпитализированная в Шри-Ланке, имеет положительные анализы на коронавирус.

Она прибыла в Шри-Ланку из провинции Хубэй в Китае, которая является эпицентром вируса.

По словам директора отдела эпидемиологии доктора Судат Самаравера, 25 числа она была принята в инфекционную больницу.