Коронавирус из Китая: в Камбодже зафиксирован первый случай заражения
27 января, 2020, 16:26
Власти Камбоджи сообщили о первом случае заражения новым коронавирусом
Об этом сообщил министр здравоохранения страны Мам Бунхена, передает "Интерфакс-Украина".
"Инфицирован гражданин Китая, проживающий в городе Сиануквиль. У трех членов его семьи вирус не обнаружен", - говорится в сообщении.
Госкомитет КНР по вопросам здравоохранения сообщил, что за последние сутки в Китае от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, умерли 24 человека, общее количество умерших достигло 81. Все новые летальные случаи приходятся в провинции Хубэй.
- Напомним, по состоянию на вечер 26 января в Китае подтвердили 2744 случаев заражения коронавирусом, за сутки зарегистрированы 769 больных
- В Китае власти Пекина объявили, что в связи с опасностью распространения коронавируса вводится запрет на пересечение автобусами границ китайской столицы.
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