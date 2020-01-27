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Espreso.tvОбществоКоронавирус из Китая: в Камбодже зафиксирован первый случай заражения

Коронавирус из Китая: в Камбодже зафиксирован первый случай заражения


фото: reuters
Власти Камбоджи сообщили о первом случае заражения новым коронавирусом

Об этом сообщил министр здравоохранения страны Мам Бунхена, передает "Интерфакс-Украина".

"Инфицирован гражданин Китая, проживающий в городе Сиануквиль. У трех членов его семьи вирус не обнаружен", - говорится в сообщении.
 
Госкомитет КНР по вопросам здравоохранения сообщил, что за последние сутки в Китае от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, умерли 24 человека, общее количество умерших достигло 81. Все новые летальные случаи приходятся в провинции Хубэй.
  • Напомним, по состоянию на вечер 26 января в Китае подтвердили 2744 случаев заражения коронавирусом, за сутки зарегистрированы 769 больных
  • В Китае власти Пекина объявили, что в связи с опасностью распространения коронавируса вводится запрет на пересечение автобусами границ китайской столицы.
 
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