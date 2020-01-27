Коронавирус из Китая: в Камбодже зафиксирован первый случай заражения

27 января, 2020, 16:26

Власти Камбоджи сообщили о первом случае заражения новым коронавирусом

Об этом сообщил министр здравоохранения страны Мам Бунхена, передает "Интерфакс-Украина".

"Инфицирован гражданин Китая, проживающий в городе Сиануквиль. У трех членов его семьи вирус не обнаружен", - говорится в сообщении.

Госкомитет КНР по вопросам здравоохранения сообщил, что за последние сутки в Китае от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, умерли 24 человека, общее количество умерших достигло 81. Все новые летальные случаи приходятся в провинции Хубэй.