Коронавирус: Кыргызстан и Монголия закрыли границу с Китаем

27 января, 2020, 16:15

Кыргызстан закрыл наземную границу с Китаем из-за угрозы коронавируса, границу также закрыла Монголия

Об этом на заседании правительства Кыргызстана 27 января объявил премьер-министр Мухаммедкалы Абилгазиев, сообщает Радио Свобода.

По словам чиновника, граница была закрыта еще 23 января, но до сих пор об этом не сообщали.

"Сегодня нет ни одной попытки проезда через границу как людей, так и продуктов. Особо речь идет о КПП Торугарт - Иркештам", - рассказал премьер.

В прошлые годы границу Кыргызстана и Китая также закрывали на китайский Новый год, но со стороны Китая. В этом году инициатором закрытия был именно Кыргызстан.

Абилгазиев добавил, что с 22 января на всех пунктах пропуска через границу (авиационных, железнодорожных, автодорожных) прибывающих в Кыргызстан из Китая обследуют тепловизорами, чтобы выявить тех, у кого высокая температура. 24 января также было объявлено о запрете на ввоз в Кыргызстан мяса из КНР.

27 января границу с Китаем также закрыла Монголия. Узбекистан, Казахстан и Туркменистан пока границу не закрыли, но усилили контроль над приезжими из Китая.