Промоутер назвал неожиданное место для главного боя Ломаченко в карьере

15 января, 2020, 17:35

Василий Ломаченко может провести бой за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе против американца Теофимо Лопеса в Саудовской Аравии

Об этом заявил промоутер украинского боксера Боб Арум, сообщает BoxingScene.

По словам главы компании Top Rank, пока он рассматривает два варианта для проведения поединка между Ломаченко и Лопесом - знаменитая арена Madison Square Garden в Нью-Йорке (США) и Эр-Рияд (Саудовская Аравия).

"Бой Ломаченко - Лопес согласован. Оба они согласились. Поэтому сейчас вопрос в том, где мы это сделаем. У нас есть предложения из-за рубежа. Madison Square Garden сделал большое предложение провести бой", - сказал Арум.

Отмечается, что он получил выгодное предложение из Саудовской Аравии, где в декабре 2019 года шел бой за звание чемпиона мира в супертяжелом весе между британцем Энтони Джошуа и американцем Энди Руисом. Сейчас промоутер рассматривает оба варианта и остановится на более финансово выгодном.

Если он выберет Нью-Йорк, то бой состоится в апреле. Если выбор падет на Эр-Рияд - поединок пройдет в мае.

Ломаченко является чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг) по версиям WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Лопес владеет титулом IBF (Международной боксерской федерации).