Промоутер назвал неожиданное место для главного боя Ломаченко в карьере
Об этом заявил промоутер украинского боксера Боб Арум, сообщает BoxingScene.
По словам главы компании Top Rank, пока он рассматривает два варианта для проведения поединка между Ломаченко и Лопесом - знаменитая арена Madison Square Garden в Нью-Йорке (США) и Эр-Рияд (Саудовская Аравия).
"Бой Ломаченко - Лопес согласован. Оба они согласились. Поэтому сейчас вопрос в том, где мы это сделаем. У нас есть предложения из-за рубежа. Madison Square Garden сделал большое предложение провести бой", - сказал Арум.
Отмечается, что он получил выгодное предложение из Саудовской Аравии, где в декабре 2019 года шел бой за звание чемпиона мира в супертяжелом весе между британцем Энтони Джошуа и американцем Энди Руисом. Сейчас промоутер рассматривает оба варианта и остановится на более финансово выгодном.
Если он выберет Нью-Йорк, то бой состоится в апреле. Если выбор падет на Эр-Рияд - поединок пройдет в мае.
Ломаченко является чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг) по версиям WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Лопес владеет титулом IBF (Международной боксерской федерации).
- Напомним, 15 декабря 2019 года американец Теофимо Лопес нокаутировал ганца Ричарда Комми и стал соперником украинца Василия Ломаченко в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.
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