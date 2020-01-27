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Espreso.tvСпортКиевское "Динамо" разгромило команду Милевского в товарищеском матче

Киевское "Динамо" разгромило команду Милевского в товарищеском матче


фото: fcdynamo.kiev.ua
В "динамовском дерби" киевляне разгромили соперников из Бреста со счетом 3:0

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Дубль на свой счет записал хорватский универсал киевского "Динамо" Иосиф Пиварич, который сначала отличился на 22-й, а позже на 37-й минуте встречи.

Точку во встрече поставил Миккель Дуэлунд, датчанин забил свой мяч на 75-й минуте матча.

За брестское "Динамо" сегодня снова сыграло трио украинцев -  Артем Милевский, Александр Нойок и Евгений Хачериди.

Товарищеский матч

27 января

"Динамо" (Киев, Украина) - "Динамо" (Брест, Беларусь) 3:0

Голы: Пиварич, 22, 37, Дуэлунд, 75

 

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