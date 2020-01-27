Киевское "Динамо" разгромило команду Милевского в товарищеском матче

27 января, 2020, 18:06

В "динамовском дерби" киевляне разгромили соперников из Бреста со счетом 3:0

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Дубль на свой счет записал хорватский универсал киевского "Динамо" Иосиф Пиварич, который сначала отличился на 22-й, а позже на 37-й минуте встречи.

Точку во встрече поставил Миккель Дуэлунд, датчанин забил свой мяч на 75-й минуте матча.

За брестское "Динамо" сегодня снова сыграло трио украинцев - Артем Милевский, Александр Нойок и Евгений Хачериди.

Товарищеский матч

27 января

"Динамо" (Киев, Украина) - "Динамо" (Брест, Беларусь) 3:0

Голы: Пиварич, 22, 37, Дуэлунд, 75