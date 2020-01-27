Киевское "Динамо" разгромило команду Милевского в товарищеском матче
27 января, 2020, 18:06
В "динамовском дерби" киевляне разгромили соперников из Бреста со счетом 3:0
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Дубль на свой счет записал хорватский универсал киевского "Динамо" Иосиф Пиварич, который сначала отличился на 22-й, а позже на 37-й минуте встречи.
Точку во встрече поставил Миккель Дуэлунд, датчанин забил свой мяч на 75-й минуте матча.
За брестское "Динамо" сегодня снова сыграло трио украинцев - Артем Милевский, Александр Нойок и Евгений Хачериди.
Товарищеский матч
27 января
"Динамо" (Киев, Украина) - "Динамо" (Брест, Беларусь) 3:0
Голы: Пиварич, 22, 37, Дуэлунд, 75
- 24 января в товарищеском матче в рамках тренировочно-учебных сборов в Турции, белорусское "Динамо" и украинский "Мариуполь" сыграли вничью, счет - 2:2.
- В конце декабря 2019 года Артем Милевский и полузащитник Александр Нойок попали в символическую сборную чемпионата Беларуси по футболу.
Читайте также
-
-
-
27 января, 2020 Виталий Портников: Нам нужны украинские Герои Холокоста
-
-
Читайте также
-
-
27 января, 2020 Виталий Портников: Нам нужны украинские Герои Холокоста
-