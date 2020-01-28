"Арсенал" договорился с "Шахтером" о трансфере Матвиенко, - СМИ
28 января, 2020, 13:37
Английский "Арсенал" согласовал с "Шахтером" детали перехода украинского футболиста Николая Матвиенко
Об этом сообщает "Команда 1" .
Несмотря на то, что договоренность между клубами достигнута, "Арсенал" еще не принял окончательного решения о покупке Матвиенко. По информации источника, лондонцы продолжают выбирать между украинцем и бразильским защитником "Фламенго" Мари.
Отмечается, что "Арсенал" в последний момент изменил условия предложения бразильскому клубу, за что трансфер Мари находится на грани срыва.
Ранее сообщалось, что "Арсенал" предложил арендовать защитника "Шахтера" Николая Матвиенко за 5,3 млн евро с опцией обязательного выкупа за 26 млн в конце нынешнего сезона.
- 22 января стало известно, что "Арсенал" заинтересован в трансфере защитника донецкого "Шахтера" Николая Матвиенко.
- 23 января сообщалось, что "Шахтер" хочет получить 36 млн евро за Николая Матвиенко .
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