"Арсенал" договорился с "Шахтером" о трансфере Матвиенко, - СМИ

28 января, 2020, 13:37

Английский "Арсенал" согласовал с "Шахтером" детали перехода украинского футболиста Николая Матвиенко

Об этом сообщает "Команда 1" .

Несмотря на то, что договоренность между клубами достигнута, "Арсенал" еще не принял окончательного решения о покупке Матвиенко. По информации источника, лондонцы продолжают выбирать между украинцем и бразильским защитником "Фламенго" Мари.

Отмечается, что "Арсенал" в последний момент изменил условия предложения бразильскому клубу, за что трансфер Мари находится на грани срыва.

Ранее сообщалось, что "Арсенал" предложил арендовать защитника "Шахтера" Николая Матвиенко за 5,3 млн евро с опцией обязательного выкупа за 26 млн в конце нынешнего сезона.