"Шахтер" назвал сумму, за которую продаст Матвиенко "Арсеналу"

23 января, 2020, 17:31

"Шахтер" хочет получить 36 млн евро за трансфер защитника Николая Матвиенко в лондонский "Арсенал"

Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, донецкий "Шахтер" и лондонский "Арсенал" начали переговоры о трансфере защитника Николая Матвиенко. Украинцы установили цену на 23-летнего центрбека, которая составляет около 36 млн евро.

У Матвиенко осталось 18 месяцев действующего контракта с "Шахтером", в нынешнем сезоне он дважды играл против английского "Манчестер Сити" на групповом раунде Лиги чемпионов, когда нынешний тренер "Арсенала" Микель Артета еще работал ассистентом Хосепа Гвардиолы.

В нынешнем сезоне Матвиенко провел за "Шахтер" 21 матч, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. В активе футболиста 26 матчей в составе национальной сборной Украины.