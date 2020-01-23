"Шахтер" назвал сумму, за которую продаст Матвиенко "Арсеналу"
23 января, 2020, 17:31
"Шахтер" хочет получить 36 млн евро за трансфер защитника Николая Матвиенко в лондонский "Арсенал"
Об этом сообщает Sky Sports.
По информации источника, донецкий "Шахтер" и лондонский "Арсенал" начали переговоры о трансфере защитника Николая Матвиенко. Украинцы установили цену на 23-летнего центрбека, которая составляет около 36 млн евро.
У Матвиенко осталось 18 месяцев действующего контракта с "Шахтером", в нынешнем сезоне он дважды играл против английского "Манчестер Сити" на групповом раунде Лиги чемпионов, когда нынешний тренер "Арсенала" Микель Артета еще работал ассистентом Хосепа Гвардиолы.
В нынешнем сезоне Матвиенко провел за "Шахтер" 21 матч, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. В активе футболиста 26 матчей в составе национальной сборной Украины.
- 22 января стало известно, что "Арсенал" заинтересован в трансфере защитника донецкого "Шахтера" Николая Матвиенко.
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