Матвиенко близок к переходу из "Шахтера" в лондонский "Арсенал"
22 января, 2020, 13:24
Лондонский "Арсенал" заинтересован в трансфере защитника донецкого "Шахтера" Николая Матвиенко
Об этом сообщает zbirna.com .
Агент защитника сборной Украины и "Шахтера" Николая Матвиенко, Юрий Данченко рассказал о переговорах относительно трансфера 23-летнего игрока.
"В последнее время мы с коллегами постоянно контактируем с представителями" Арсенала ", проводим встречи. Доверенные лица" канониров "уже связывались с" Шахтером ", и мы надеемся, что эти переговоры будут успешными", - сказал агент.
Также он рассказал, в чем интерес трансфера для донецкого клуба.
"Горняки" не так часто продают воспитанников своей академии в ведущие клубы Европы, поэтому для них этот трансфер может стать во многом знаковым. Посмотрим, как будут развиваться события дальше, но "Арсенал" хочет совершить сделку до 1 февраля - в нынешнее трансферное окно ", - отметил Данченко.
В нынешнем сезоне Матвиенко провел за "Шахтер" 21 матч, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Контракт защитника с "Шахтером" рассчитан до лета 2021 года.
В активе футболиста 26 матчей в составе национальной сборной Украины.
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