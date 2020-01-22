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Espreso.tvСпортМатвиенко близок к переходу из "Шахтера" в лондонский "Арсенал"

Матвиенко близок к переходу из "Шахтера" в лондонский "Арсенал"


фото: shakhtar.com
Лондонский "Арсенал" заинтересован в трансфере защитника донецкого "Шахтера" Николая Матвиенко

Об этом сообщает zbirna.com .

Агент защитника сборной Украины и "Шахтера" Николая Матвиенко, Юрий Данченко рассказал о переговорах относительно трансфера 23-летнего игрока.

"В последнее время мы с коллегами постоянно контактируем с представителями" Арсенала ", проводим встречи. Доверенные лица" канониров "уже связывались с" Шахтером ", и мы надеемся, что эти переговоры будут успешными", - сказал агент.

Также он рассказал, в чем интерес трансфера для донецкого клуба.

"Горняки" не так часто продают воспитанников своей академии в ведущие клубы Европы, поэтому для них этот трансфер может стать во многом знаковым. Посмотрим, как будут развиваться события дальше, но "Арсенал" хочет совершить сделку до 1 февраля - в нынешнее трансферное окно ", - отметил Данченко.
 
В нынешнем сезоне Матвиенко провел за "Шахтер" 21 матч, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Контракт защитника с "Шахтером" рассчитан до лета 2021 года.

В активе футболиста 26 матчей в составе национальной сборной Украины.

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