Оскорбляет память дедов, - Песков о заявлениях Зеленского в Польше

28 января, 2020, 13:59

28 января в Кремле назвали высказывания президента Украины Владимира Зеленского в Польше, где он назвал начало войны "заговором тоталитарных режимов", оскорбительным и неприемлемым

Об этом сообщает издание "Интерфакс-Украина" со ссылкой брифинг пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

"Высказывания президента Украины Владимира Зеленского в Польше о причинах начала Второй мировой войны являются крайне оскорбительными для памяти тех, кто воевал с фашизмом", - заявил Песков.

Пресс-секретарь Путина напомнил, что украинский лидер во время своего визита в Польшу заявил, что к началу Второй мировой войны привела заговор тоталитарных режимов, и она также позволила запустить "смертоносный маховик Холокоста".

"Мы категорически не согласны с этим заявлением. В заявлении президент Украины солидаризируется с крайне ошибочной, по нашему убеждению, точкой зрения польского руководства и солидаризируется с точкой зрения, которая является оскорбительной для десятков миллионов россиян и граждан стран СНГ, чьи родители, деды, родственники отдали свои жизни за освобождение Европы, включая Польшу, от фашизма ", - сказал Песков.

"Поэтому мы не принимаем этого заявления, считаем его ошибочным и оскорбительным с точки зрения памяти наших дедов", - повторно подчеркнул Песков.