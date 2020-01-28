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Espreso.tvОбществоОскорбляет память дедов, - Песков о заявлениях Зеленского в Польше

Оскорбляет память дедов, - Песков о заявлениях Зеленского в Польше

28 января в Кремле назвали высказывания президента Украины Владимира Зеленского в Польше, где он назвал начало войны "заговором тоталитарных режимов", оскорбительным и неприемлемым

Об этом сообщает издание "Интерфакс-Украина" со ссылкой брифинг пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

"Высказывания президента Украины Владимира Зеленского в Польше о причинах начала Второй мировой войны являются крайне оскорбительными для памяти тех, кто воевал с фашизмом", - заявил Песков.

Пресс-секретарь Путина напомнил, что украинский лидер во время своего визита в Польшу заявил, что к началу Второй мировой войны привела заговор тоталитарных режимов, и она также позволила запустить "смертоносный маховик Холокоста".

"Мы категорически не согласны с этим заявлением. В заявлении президент Украины солидаризируется с крайне ошибочной, по нашему убеждению, точкой зрения польского руководства и солидаризируется с точкой зрения, которая является оскорбительной для десятков миллионов россиян и граждан стран СНГ, чьи родители, деды, родственники отдали свои жизни за освобождение Европы, включая Польшу, от фашизма ", - сказал Песков.

"Поэтому мы не принимаем этого заявления, считаем его ошибочным и оскорбительным с точки зрения памяти наших дедов", - повторно подчеркнул Песков.

  • 27 января в первый день официального визита в Польшу президент Украины Владимир Зеленский встретился с бывшими пленниками концлагеря Аушвиц-Биркенау
  • Глава польского государства Анджей Дуда предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому совместно почтить память военных Украины и Польши, которые вместе боролись против наступления русской Красной армии в 1920 году

 

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