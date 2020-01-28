Оскорбляет память дедов, - Песков о заявлениях Зеленского в Польше
Об этом сообщает издание "Интерфакс-Украина" со ссылкой брифинг пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.
"Высказывания президента Украины Владимира Зеленского в Польше о причинах начала Второй мировой войны являются крайне оскорбительными для памяти тех, кто воевал с фашизмом", - заявил Песков.
Пресс-секретарь Путина напомнил, что украинский лидер во время своего визита в Польшу заявил, что к началу Второй мировой войны привела заговор тоталитарных режимов, и она также позволила запустить "смертоносный маховик Холокоста".
"Мы категорически не согласны с этим заявлением. В заявлении президент Украины солидаризируется с крайне ошибочной, по нашему убеждению, точкой зрения польского руководства и солидаризируется с точкой зрения, которая является оскорбительной для десятков миллионов россиян и граждан стран СНГ, чьи родители, деды, родственники отдали свои жизни за освобождение Европы, включая Польшу, от фашизма ", - сказал Песков.
"Поэтому мы не принимаем этого заявления, считаем его ошибочным и оскорбительным с точки зрения памяти наших дедов", - повторно подчеркнул Песков.
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