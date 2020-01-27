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Espreso.tvОбществоДуда на встрече с Зеленским предложил увековечить память украинцев и поляков, воевавших против большевиков

Дуда на встрече с Зеленским предложил увековечить память украинцев и поляков, воевавших против большевиков

Председатель польского государства Анджей Дуда предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому совместно почтить память воинов Украины и Польши, которые вместе боролись против наступления русской Красной армии в 1920 году

Об этом Дуда сказал на совместной пресс-конференции с Зеленским, сообщает Еспресо.TV.

"Я предложил, чтобы мы совместно увековечили память украинских и польских солдат, которые боролись в 1920-м году с большевистским нападением. Это век войны. Против большевиков боролись и польские солдаты, которых мы символически называем солдатами Пилсудского, что является упрощением. [ ...] Но с другой стороны был Петлюра и украинские солдаты, которые также отважно боролись и отдали свои жизни и боролись за то же дело, что и наши солдаты. Это хороший элемент нашей общей истории", - подчеркнул польский президент.

"Я очень рад, что многие исторические вопросы между Украиной и Польшей теперь спокойно и последовательно решаются. Я поблагодарил господина президента за благосклонность к эксгумационным работам, благодаря чему мы можем увековечить память наших солдат во Львове и других местах, а это для нашего народа очень важно", - добавил Дуда.

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