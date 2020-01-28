Координатор ОБСЕ предлагает включить "формулу Штайнмайера" в украинские законы

Об этом сообщает "УНИАН".

"Мы слышали и все читали об очень много преувеличений относительно "формулы Штайнмайера", которая должна была быть ключом или драматическим провалом, ужасной угрозой всего процесса. Простите, она ничего этого не имеет. Это механизм очень простой", - сказал Морель на международной конференции " ОБСЕ в Украине в 2019 году ".

Он назвал "формулу Штайнмайера" техническим механизмом.

Также он напомнил о продлении Верховной Радой в силу закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

По его мнению, с помощью этого закона Украина обязалась предложить особый статус отдельным районам в Донецкой и Луганской областях.

"Эта задача все еще впереди, поскольку все еще нужно осуществить необходимые изменения в закон и воплотить этот механизм "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство", - подчеркнул Морель.

Он добавил, что над этим сейчас ведется соответствующая работа, которая не является простой.