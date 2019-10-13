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Espreso.tvОбщество"Формулу Штайнмайера" подписывали в кабинете Зеленского, - Бессмертный

"Формулу Штайнмайера" подписывали в кабинете Зеленского, - Бессмертный

Бывший представитель Украины в ТКГ в Минске Роман Безсмертный заявил, что письмо, которое согласовывало "формулу Штайнмайера", было подписано непосредственно в рабочем кабинете президента Украины Владимира Зеленского

Таким образом, по словам политика, действующий глава украинского государства несет прямую ответственность за эту договоренность. Об этом Бессмертный заявил в интервью Цензор.НЕТ , передает Еспресо.TV.

"Если бы президент Кучма подписал документ в Минске, это была бы его ответственность. А когда письмо подписывается в кабинете Зеленского, это ответственность Зеленского за ситуацию", - утверждает он.

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По мнению Бессмертного, то, что сначала Кучма отказался подписывать формулу, однако вскоре все-таки ее согласовал, свидетельствует о "воле президента".

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