"Формулу Штайнмайера" подписывали в кабинете Зеленского, - Бессмертный

13 октября, 2019, 18:21

Таким образом, по словам политика, действующий глава украинского государства несет прямую ответственность за эту договоренность. Об этом Бессмертный заявил в интервью Цензор.НЕТ , передает Еспресо.TV.

"Если бы президент Кучма подписал документ в Минске, это была бы его ответственность. А когда письмо подписывается в кабинете Зеленского, это ответственность Зеленского за ситуацию", - утверждает он.

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По мнению Бессмертного, то, что сначала Кучма отказался подписывать формулу, однако вскоре все-таки ее согласовал, свидетельствует о "воле президента".