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Espreso.tvСпортЭкс-футболист "Шахтера" продлил контракт с "Манчестер Сити"

Экс-футболист "Шахтера" продлил контракт с "Манчестер Сити"


фото: twitter
Английский "Манчестер Сити" объявил о подписании нового контракта с центральным полузащитником Фернандиньо

Об этом сообщает официальный twitter английского клуба.

Новый контракт Фернандиньо будет действовать до лета 2021 года. 34-летний футболист выступает за "Манчестер Сити" с 2013 года после перехода из донецкого "Шахтера" за 40 млн евро.

Бразилец провел за "Манчестер Сити" 270 матчей, выиграл 3 чемпионских титула АПЛ. В нынешнем сезоне чемпионата Англии хавбек провел 20 матчей. Хосеп Гвардиола использует игрока не только в центре поля, но в центре обороны.

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