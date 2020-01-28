Экс-футболист "Шахтера" продлил контракт с "Манчестер Сити"
28 января, 2020, 17:47
Английский "Манчестер Сити" объявил о подписании нового контракта с центральным полузащитником Фернандиньо
Об этом сообщает официальный twitter английского клуба.
Новый контракт Фернандиньо будет действовать до лета 2021 года. 34-летний футболист выступает за "Манчестер Сити" с 2013 года после перехода из донецкого "Шахтера" за 40 млн евро.
Бразилец провел за "Манчестер Сити" 270 матчей, выиграл 3 чемпионских титула АПЛ. В нынешнем сезоне чемпионата Англии хавбек провел 20 матчей. Хосеп Гвардиола использует игрока не только в центре поля, но в центре обороны.
Another year of @fernandinho !!!- Manchester City (@ManCity) 28 января 2020 г.
#ManCity pic.twitter.com/rrEEKTHC5x
- 26 января в 1/16 финала Кубка Англии "Манчестер Сити" победил "Фулхэм", украинский футболист Александр Зинченко всю игру просидел в запасе.
- Напомним, 18 января в 23-м туре чемпионата Англии "Манчестер Сити" сыграл вничью с "Кристал Пэлас" из-за автогола Фернандиньо.
Читайте также
-
-
-
27 января, 2020 Виталий Портников: Нам нужны украинские Герои Холокоста
-
-
Читайте также
-
-
27 января, 2020 Виталий Портников: Нам нужны украинские Герои Холокоста
-