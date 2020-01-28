Экс-футболист "Шахтера" продлил контракт с "Манчестер Сити"

28 января, 2020, 17:47

Английский "Манчестер Сити" объявил о подписании нового контракта с центральным полузащитником Фернандиньо

Об этом сообщает официальный twitter английского клуба.

Новый контракт Фернандиньо будет действовать до лета 2021 года. 34-летний футболист выступает за "Манчестер Сити" с 2013 года после перехода из донецкого "Шахтера" за 40 млн евро.

Бразилец провел за "Манчестер Сити" 270 матчей, выиграл 3 чемпионских титула АПЛ. В нынешнем сезоне чемпионата Англии хавбек провел 20 матчей. Хосеп Гвардиола использует игрока не только в центре поля, но в центре обороны.